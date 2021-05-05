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«Ювентус» подписал «нового Де Лигта» из «Малаги», выиграв конкуренцию у «Реала»

«Ювентус» подписал «нового Де Лигта» из «Малаги», выиграв конкуренцию у «Реала»
Футбол / Италия 0

Отец 16-летнего нидерландского защитника испанской «Малаги» Дина Хейсена сообщил, что его сын подписал контракт с туринским «Ювентусом». Об этом информирует Football Italia.

Хейсен подписал трёхлетнее соглашение и со следующего сезона будет выступать за команду «Ювентуса» до 17 лет.

В интервью нидерландским СМИ отец защитника заявил, что игроком интересовались многие клубы Испании, такие как мадридский «Реал», «Бетис», «Севилья», «Алавес» и «Вильярреал», но сам футболист предпочёл переехать в Италию.

Известные издания, такие как Goal.com и Calciomercato.com сообщают, что Хейсен станет «новым Маттейсом де Лигтом», и не только потому, что оба защитника голландцы, но и из-за их схожих характеристик.

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