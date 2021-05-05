Зе Роберто: сомневаюсь, что тактика Гвардиолы подходит Жезусу

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Бразилии Зе Роберто оценил выступление форварда Габриэла Жезуса в составе «Манчестер Сити».

«Гвардиола — тренер, который любит экспериментировать с разными вариантами, поэтому Габриэлу Жезусу не хватает игровой практики. А ему нужно играть по несколько матчей подряд. Футболистам атаки нужно давать игровое время, иначе они теряют уверенность. У игроков, которые не чувствуют уверенности в себе, начинается спад.

Думаю, Габриэлу Жезусу нужно играть лучше. Ему нужно больше забивать. Сомневаюсь, что тактика Гвардиолы подходит Жезусу. Габриэлу важно знать, какой будет игра в нынешнем и следующем сезонах. Почему? Потому что впереди чемпионат мира», — цитирует Зе Роберто Goal.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жезус провёл 25 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»