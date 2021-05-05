Массимо Моратти сравнил возможный трансфер Н'Голо Канте с переходом Уэсли Снейдера

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти выразил уверенность в том, что полузащитник «Челси» Н'Голо Канте усилил бы состав нерадзурри.

«Конечно, игрок с такими качествами стал бы лучшим дополнением к команде. Я помню, когда мы взяли Снейдера, мы были уже очень сильной командой, но Уэсли ещё больше ускорил игру и сделал „Интер“ исключительным. Думаю, то же самое может случиться, если мы купим Канте. Но я говорю это как болельщик, потому что знаю, насколько сложно подписать его», — цитирует Моратти Sky Sport Italia.

Н'Голо Канте перешёл в «Челси» в июле 2016 года из «Лестер Сити» за € 40 млн. В сезоне-2016/2017 «Челси» стал чемпионом Англии, а Канте был признан лучшим игроком сезона. На чемпионате мира — 2018 в России Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Канте провёл 28 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Видеообзор матча «Челси» — «Фулхэм»