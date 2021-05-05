Газизов: позвонили Зинченко, пожелал ему выиграть финал ЛЧ. А он нам – остаться в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о разговоре с бывшим футболистом команды Александром Зинченко, в настоящий момент выступающим за «Манчестер Сити».
«Переживал очень сильно за Зину. Сегодня ему позвонили, поговорили. Сказали, что в восторге от его игры. Он в очень хорошем настроении. Мы очень гордимся тем, что Зина играл за нас. Он же сказал, что следит за нами и желает, чтобы мы выполнили задачу остаться в РПЛ.
Саша доказывает, что труд — самое главное в футболисте. У меня в нем никогда сомнений не было, он выгрыз себе место, потому что очень целеустремлённый. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. На «Уфу» это всё тоже положительно работает», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что вчера, 4 мая, «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. В матче принял участие защитник «горожан» Александр Зинченко, отыгравший все 90 минут. Украинский футболист выступал в составе «Уфы» с 2015 по 2016 год, сыграв 33 матча и забив два мяча.
- 5 мая 2021
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