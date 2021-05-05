Эшли Янг — о протестах фанатов «Манчестер Юнайтед»: дело не только в Суперлиге

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг, ныне выступающий за «Интер», отреагировал на протесты болельщиков «красных дьяволов».

«Многое было сказано о том, что протесты связаны с Суперлигой, но я знаю болельщиков „Юнайтед“, дело не только в ней. Этой вражде уже многие годы, и фанаты хотят сделать заявление. Конечно, не хочется, чтобы протест перерастал в насилие. Хочется, чтобы владельцы были в курсе позиции фанатов и поняли причину их ярости.

Применять насилие неправильно, но протесты — это то, чего хотели фанаты. Они хотят, чтобы их голос был услышан. Болельщики «Юнайтед» уже долгое время призывают к переменам. Может быть мы их наконец увидим, а может и нет. В футболе на многие вещи нужно обращать внимание, и это одна из них», — цитирует Янга Sky Sports.

В преддверии матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» тысячи фанатов манкунианского клуба устроили акцию протеста против руководства. Часть болельщиков прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Позже сообщалось, что фанаты стали покидать чашу стадиона.

Тысячи фанатов «Манчестер Юнайтед» протестуют против владельцев клуба