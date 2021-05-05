Венгер: Фернандиньо провоцировал Ди Марию. Удалять нужно было обоих

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями об эпизоде с удалением полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Напомним, в середине второго тайма аргентинец получил красную карточку за неспортивное поведение. Он отмахнулся от хавбека «горожан» Фернандиньо, а затем умышленно наступил ему на ногу.
«Мне не понравилось поведение Фернандиньо. Оно было провокационным. На мой взгляд, если вы удаляете Ди Марию, то также должны выгнать с поля Фернандиньо. К тому моменту у него уже должна была быть жёлтая карточка, а после этого последовала провокация Ди Марии. Удалять нужно было обоих», — цитирует Венгера Daily Mail со ссылкой на BT Sport.
«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» в обоих матчах (2:1, 2:0) и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Челси» — «Реал».
- 5 мая 2021
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