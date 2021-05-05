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«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн

«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн
Футбол / РПЛ 0
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Московский «Спартак» близок к договорённости с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией, сообщает O Jogo.

По информации источника, стороны обсуждают последние детали соглашения. Ожидается, что контракт будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1». Зарплата португальского специалиста с российском клубе составит примерно € 4,5 млн за сезон.

Накануне, 4 мая, «Чемпионат» сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». В клубе впоследствии отреагировали на эту информацию.

Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.

Руй Витория — главный кандидат на пост тренера «Спартака». Что об этом надо знать
Огорчал «Зенит» и радовал Акинфеева. Витория уже был связан с Россией.

Видеообзор победы «Спартака» в матче с тульским «Арсеналом»:

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