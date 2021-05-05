«Спартак» близок к договорённости с тренером Виторией. Он будет получать около € 4,5 млн

Московский «Спартак» близок к договорённости с бывшим главным тренером «Бенфики» Руем Виторией, сообщает O Jogo.
По информации источника, стороны обсуждают последние детали соглашения. Ожидается, что контракт будет рассчитан на три года или заключён по схеме «2+1». Зарплата португальского специалиста с российском клубе составит примерно € 4,5 млн за сезон.
Накануне, 4 мая, «Чемпионат» сообщал, что Витория является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». В клубе впоследствии отреагировали на эту информацию.
Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
Видеообзор победы «Спартака» в матче с тульским «Арсеналом»:
- 5 мая 2021
-
15:54
-
15:44
-
15:24
-
15:19
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:43
-
14:43
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:55
-
13:52
-
13:33
-
13:23
-
13:15
-
13:01
-
12:56
-
12:47
-
12:36
-
12:21
-
12:08
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:20
-
10:49
-
10:48
-
10:31
-
10:27