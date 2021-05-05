«Зенит» продлил контракт с Андреем Мостовым

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.
Новое соглашение клуба из Санкт-Петербурга с 23-летним российским футболистом рассчитано до лета 2024 года.
«Зенит» поздравляет Андрея Мостового и желает удачи на футбольном поле и за его пределами!" — говорится в сообщении сине-бело-голубых.
Мостовой на молодёжном уровне выступал за ЦСКА и «Локомотив», а профессиональную карьеру начал в 2016 году в составе «Долгопрудного». Впоследствии Андрей перешёл в «Химки», а в 2019 году перебрался в «Зенит». Из стана сине-бело-голубых уходил в аренду в «Сочи». С прошлого года вызывается в сборную России.
В нынешнем сезоне хавбек провёл 25 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
- 5 мая 2021
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