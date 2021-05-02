Андрей Мостовой: хорошо, что мы переехали «Локомотив», а не он нас
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался после победы сине-бело-голубых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).
«В игровом плане не самый лучший год, а в плане трофеев и нового уровня — да. Есть ощущение, что это чемпионский уровень, да и уровень команды повысился. Уровень сопротивления и турниров тоже абсолютно другой.
Приятно было, когда трибуна взорвалась при награждении. Приятно, что они так относятся ко мне.
Всё офигенно и круто, счастливый день. Ещё семья приехала, дома сыграли, и все всё видели.
Удивлён результатом, «Локомотив» так пёр, а мы их переехали. Ну и хорошо, что не они нас, а мы их», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит» разгромил «Локомотив» в домашнем матче Российской Премьер-Лиги
Рекомендуем вам
- 3 мая 2021
-
00:07
- 2 мая 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:49
-
23:38
-
23:36
-
23:34
-
23:31
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:51Газизов: «Зенит» — заслуженный чемпион Эксклюзив
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:29
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:06
-
21:54
-
21:50
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам