Андрей Мостовой: хорошо, что мы переехали «Локомотив», а не он нас

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался после победы сине-бело-голубых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (6:1).

«В игровом плане не самый лучший год, а в плане трофеев и нового уровня — да. Есть ощущение, что это чемпионский уровень, да и уровень команды повысился. Уровень сопротивления и турниров тоже абсолютно другой.

Приятно было, когда трибуна взорвалась при награждении. Приятно, что они так относятся ко мне.

Всё офигенно и круто, счастливый день. Ещё семья приехала, дома сыграли, и все всё видели.

Удивлён результатом, «Локомотив» так пёр, а мы их переехали. Ну и хорошо, что не они нас, а мы их», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.