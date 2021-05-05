РФС: неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает праздник «Зенита»

Российский футбольный союз выступил с заявлением после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:6).
«Российский футбольный союз внимательно следит за проверкой всех аспектов организации матча «Зенит» — «Локомотив» в Санкт-Петербурге, которую проводит Российская Премьер-Лига. Надеемся, что РПЛ изучит факты, перечисленные в заявлении «Локомотива». Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности «Зенита» и МВД.
Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия «Зенита» по подготовке такого важного события. Наша общая задача — создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.
Видеообзор матча «Зенит» — «Локомотив»:
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