Артета рассказал о состоянии Обамеянга в преддверии матча с «Вильярреалом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Это правда, что по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в нашем клубе. Но я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят её выиграть.



Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него всё нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.



Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.

Обамеянг: ответный матч с «Вильярреалом» — самый важный для меня за всё время в «Арсенале»