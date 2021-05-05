Артета рассказал о состоянии Обамеянга в преддверии матча с «Вильярреалом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Вильярреалом».
«Это правда, что по разным причинам для некоторых игроков нынешний сезон может стать последним в нашем клубе. Но я вижу, как много для них значит Лига Европы и как они хотят её выиграть.
Пьер-Эмерик Обамеянг сыграл хорошо в воскресном победном матче с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0). Он чувствовал себя намного лучше, чем в предыдущие дни. Для Обамеянга было очень важно забить гол, так что сейчас у него всё нормально. Это всего десятый еврокубковый полуфинал «Арсенала», поэтому для нас это очень важный момент сезона», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.
Матч «Арсенал» — «Вильярреал» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.
- 5 мая 2021
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