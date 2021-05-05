Игрок клуба Серии В дисквалифицирован на 10 матчей за расизм

Нападающий «Пизы» Микеле Маркони получил длительную дисквалификацию за проявление расизма, сообщает Football Italia.



Инцидент произошёл во время матча Серии В «Пиза» — «Кьево», который состоялся 22 декабря прошлого года. Маркони оскорбил игрока «Кьево» Джоэла Оби на расовой почве. После первого слушания Маркони был признан невиновным, однако появление новых доказательств привели к пересмотру решения. В итоге Маркони получил дисквалификацию на 10 матчей.



«Кьево» в 36 матчах набрал 50 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии В сезона-2020/2021. «Пиза» (45) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Эмполи» (70), который обеспечил себе выход в Серию А на следующий сезон.