«Челси» — «Реал»: Вернер открыл счёт, забив с метра в пустые ворота

Нападающий «Челси» Тимо Вернер забил первый гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Немецкий игрок с метра добил в пустые ворота мяч, отлетевший от перекладины после удара Кая Хаверца.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Реал».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.



Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.