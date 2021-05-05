«Челси» — «Реал»: Вернер открыл счёт, забив с метра в пустые ворота
Нападающий «Челси» Тимо Вернер забил первый гол в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Немецкий игрок с метра добил в пустые ворота мяч, отлетевший от перекладины после удара Кая Хаверца.
Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Реал».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Давиде Масса.
Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоялась 27 апреля на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
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