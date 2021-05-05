Сульшер: в 2018 году «Рома» сделала камбэк с «Барселоной», поэтому «МЮ» рано расслабляться

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о необходимости уважать «Рому» в преддверии ответного полуфинального матча Лиги Европы.



«Мы ещё не в финале. В ответной встрече мы должны играть на победу, а не защищать результат. С каждым матчем хотим становиться ещё лучше. Несколько лет назад «Рома» сделала камбэк в ответном матче с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Давайте не забывать об этом.



Завтра сделаем несколько изменений в составе по сравнению с первым матчем. Эдинсон Кавани? У нас были интересные беседы, но последнее слово остаётся за ним. Он один должен решить, остаться ему в «МЮ» или нет. Теперь я настроен более оптимистично», — приводит слова норвежского специалиста Sky Sports.



В апреле 2018 года «Рома» уступила «Барселоне» 1:4 в первом матче 1/4 финала ЛЧ, но в Риме, в ответной встрече, победила каталонцев 3:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.



Матч «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 6 мая. Начало — в 22:00 мск. Первая встреча закончилась разгромной победой манкунианцев со счётом 6:2.

Сульшер рассказал о состоянии игроков «МЮ» перед ответным матчем с «Ромой»