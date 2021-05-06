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Тимо Вернер: у «Челси» молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок

Тимо Вернер: у «Челси» молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок
Футбол / Лига чемпионов 0
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал победу в полуфинальном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов. Первый матч завершился со счётом 1:1. В ответной встрече лондонцы победили со счётом 2:0.

«То что нам удалось сделать сегодня — невероятно. Мы не так много владели мячом, но контролировали игру, темп и в целом отлично сыграли против команды, у которой игроки мирового класса на каждой позиции. У нас молодая команда, но не глупая — мы не совершаем простых ошибок. Сегодня мы были очень, очень хороши.

Знаю, что тренеры любят оставлять игроков в гостиницах накануне матчей. Так они могут внимательно следить за всеми вокруг себя. Для нас, игроков, лучше оставаться дома, со своими семьями, и спать в своих кроватях. Это работало в последних матчах, это сработало и сейчас. Здорово, что тренер позволил нам остаться дома», — приводит слова Вернера официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги чемпионов «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

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