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«Фоден и Маунт могут играть на уровне Мбаппе и Холанда». Оуэн — о молодых англичанах

«Фоден и Маунт могут играть на уровне Мбаппе и Холанда». Оуэн — о молодых англичанах
Футбол / Лига чемпионов 0
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Бывший нападающий «Ливерпуля», «Реала» и сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением об игре двух молодых английских игроков – Мэйсона Маунта («Челси») и Фила Фодена («Манчестер Сити»).

«Очень интересно будет посмотреть на Англию летом. Я думаю, что Мэйсон Маунт и Фил Фоден станут двумя лучшими игроками мира в будущем. Они действительно отличные футболисты.

Могут ли они играть на одном уровне с Мбаппе и Холандом? Да, они имеют талант добиться этого, и Маунт, и Фоден – феноменальные игроки, которые могут стать одними из лучших игроков Англии, которых мы когда-либо видели.

Финал Лиги чемпионов станет фантастической тактической битвой двух великих тренерских умов. «Сити» — лучшая команда Европы, не сомневаюсь. Но в одном матче у «Челси» есть все шансы добыть победу», — цитирует слова Оуэна Daily Mail.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимьят» в Стамбуле (Турция), встретятся две английские команды — «Манчестер Сити» и «Челси».

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