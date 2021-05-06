Вернер: сорвал голос, когда отмечали победу — так сильно я кричал

Немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал про забитый мяч, а также о сорванном от празднования голосе после выхода в финал Лиги чемпионов.



«Я долго ждал, пока мяч опустится после соприкосновения с перекладиной. Мне казалось, что проходят часы – этот гол был очень непростым для меня. Мы – большие молодцы, играть против «Реала» нелегко. Можно сказать, что «Челси» мог убить интригу и раньше.



Мы очень бурно отметили успех в раздевалке. Последние 10 минут мы только и делали, что праздновали выход в финал. Я даже сорвал голос – так сильно мы кричали», — приводит слова Вернера официальная пресс-служба УЕФА.



Напомним, что в решающем матче турнира, который пройдёт 29 мая на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле (Турция), «Челси» встретится с другой английской командой — «Манчестер Сити».

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