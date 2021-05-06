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«Ливерпуль» отказался приобретать Юмтити за € 7 млн

«Ливерпуль» отказался приобретать Юмтити за € 7 млн
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» отказался от идеи приобретения Самуэля Юмтити.

Английский клуб оказался незаинтересован в трансфере футболиста, которого руководство «Барселоны» предлагает купить за € 7 млн. Красные собираются подписать защитника «РБ Лейпцпиг» Ибрагима Конате, сообщает Anfield Central.

27-летнего защитника «Барселоны» предлагают клубам по всей Европе. Агенты игрока обращались в различные клубы – «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Лион» и «Лилль». Юмтити перешёл из «Лиона» в «Барселону» летом 2016 года за € 25 млн. В 2018 году футболист стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

В сезоне-2020/2021 Юмтити провёл 15 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с «Барселоной» действует до июня 2023 года.

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