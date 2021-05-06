Шварц: последние матчи отдалили «Динамо» от еврокубков. Планируем победить «Локомотив»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», а также о перспективах команды в борьбе за выход в еврокубки.



«Добрый день (на русском). Нас ждёт высококлассная команда, которая проиграла за последнее время лишь однажды. У них много мастеровитых игроков. Очень важно, что это команда с высокой реализацией моментов. Линия атаки — опытные игроки с отличными навыками. Нам будет важно надёжно обороняться, защита будет начинаться с нападающего.



Еврокубки? К сожалению, в двух последних матчах мы не набрали очков, и это нас отдалило от цели. Мы сфокусированы на встрече с «Локомотивом» и планируем победить. Мы понимаем турнирное положение, будет трудно взобраться на ступеньку уходящего поезда. Нужно подправить все моменты, которые нам не удавалось сделать в матчах с «Рубином» и «Химками», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.