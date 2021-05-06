Шварц: последние матчи отдалили «Динамо» от еврокубков. Планируем победить «Локомотив»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», а также о перспективах команды в борьбе за выход в еврокубки.
«Добрый день (на русском). Нас ждёт высококлассная команда, которая проиграла за последнее время лишь однажды. У них много мастеровитых игроков. Очень важно, что это команда с высокой реализацией моментов. Линия атаки — опытные игроки с отличными навыками. Нам будет важно надёжно обороняться, защита будет начинаться с нападающего.
Еврокубки? К сожалению, в двух последних матчах мы не набрали очков, и это нас отдалило от цели. Мы сфокусированы на встрече с «Локомотивом» и планируем победить. Мы понимаем турнирное положение, будет трудно взобраться на ступеньку уходящего поезда. Нужно подправить все моменты, которые нам не удавалось сделать в матчах с «Рубином» и «Химками», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 6 мая 2021
-
13:21
-
13:08
-
13:02
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:27
-
12:26
-
12:16
-
12:12
-
12:11
-
12:07
-
12:01
-
11:46
-
11:32
-
11:26
-
11:18
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:03
-
09:59
-
09:58
-
09:47
-
09:46
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
08:59
-
04:03
-
02:06
-
01:56
-
01:34