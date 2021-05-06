Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рома» — «Ман Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста

Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста
Футбол / Англия 0

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом, провёл предварительные переговоры с «Барселоной», сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что Агуэро готов присоединиться к каталонскому клубу только в случае, если команду не покинет его близкий друг – Лионель Месси. Среди других вариантов продолжения карьеры для аргентинца назывались «Ювентус», «Челси», «Тоттенхэм», «Лидс», «Интер» и «Арсенал».

Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» летом 2011 года за € 40 млн. Аргентинец в 387 матчах за «горожан» сумел забить 258 голов. В составе «Сити» Агуэро выиграл 4 чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Суперкубка Англии, а также шесть Кубков футбольной лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Рио Фердинанд: «Челси» нужно подписать Агуэро, да поскорее
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021