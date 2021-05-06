Агуэро и «Барселона» провели предварительные переговоры о переходе футболиста

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, контракт которого истекает летом, провёл предварительные переговоры с «Барселоной», сообщает Sky Sports.
Ранее сообщалось о том, что Агуэро готов присоединиться к каталонскому клубу только в случае, если команду не покинет его близкий друг – Лионель Месси. Среди других вариантов продолжения карьеры для аргентинца назывались «Ювентус», «Челси», «Тоттенхэм», «Лидс», «Интер» и «Арсенал».
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетико» летом 2011 года за € 40 млн. Аргентинец в 387 матчах за «горожан» сумел забить 258 голов. В составе «Сити» Агуэро выиграл 4 чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Суперкубка Англии, а также шесть Кубков футбольной лиги. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.
- 6 мая 2021
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