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Рио Фердинанд: «Челси» нужно подписать Агуэро, да поскорее

Рио Фердинанд: «Челси» нужно подписать Агуэро, да поскорее
Футбол / Англия 0
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Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о том, где следует продолжить карьеру нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Серхио Агуэро, думаю, останется в АПЛ. На месте «Челси» я бы его сразу же позвал. Прямо сейчас, да поскорее!

На месте синих я бы подписал Агуэро, если бы мне не удалось купить Эрлинга Холанда или кого-то в этом роде», — заявил Фердинанд на своём YouTube-канале.

Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» 32-летний форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии. По окончании этого сезона Серхио покинет «Ман Сити».

Эрлинг Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 38 матчей, забил 37 голов и сделал 11 результативных передач.

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