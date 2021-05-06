Спаллетти станет новым главным тренером «Наполи»
Итальянский специалист Лучано Спаллетти станет новым главным тренером «Наполи».
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника. Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удастся сохранить пост, даже если команда сумеет добыть место в Лиге чемпионов.
Спаллетти ведёт переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Единственный вопрос остаётся по финансовым условиям. Как утверждает источник, зарплата Спаллетти должна составить около € 3 млн в сезон.
Напомним, что последним местом работы итальянского тренера является миланский «Интер» (2017 – 2019).
Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона
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