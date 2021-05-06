Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

Ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов завершены, обладатели путёвок в финал определены, поэтому интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов недели ЛЧ. Примечательно, что эта команда состоит исключительно из представителей английских клубов.

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез, дубль которого принёс британскому коллективу победу в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:0). В команду также попал украинский полузащитник «горожан» Александр Зинченко.

Команда недели Лиги чемпионов: Эдуард Менди («Челси»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»), Жоржиньо («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Тимо Вернер («Челси»), Кай Хаверц («Челси»).