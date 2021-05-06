Семак: эйфории после чемпионства у «Зенита» не было

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об эмоциях после победы в Российской Премьер-Лиге, а также о ротации состава в оставшихся играх чемпионата.



«Эйфории после чемпионства не было, скорее было некоторое напряжение. Весь сезон ты несёшь определенную ношу, довольно тяжёлую. И когда понимаешь, что можно частично ее сбросить, становится, конечно, гораздо легче. Два дня порадовались, а сегодня уже настраиваемся на игру, на работу и будем заниматься тем, чем должны, — тренироваться и играть.



Это третье подряд золото с «Зенитом» в качестве главного тренера. Но каждый сезон, каждый чемпионат, каждая игра непохожи на любые другие — это и огромное напряжение, которое присутствует перед каждой игрой, и давление. Цели у команды на оставшиеся две игры те же, что и обычно, — выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как умеем. Возможно, в этих матчах игровую практику получат те футболисты, которые играли меньше, но в любом случае у нас одна задача — побеждать», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.



8 мая питерский клуб сыграет на выезде с «Уфой», а 16 мая, также в гостях, с «Тамбовом».

Футболисты «Зенита» подбрасывают Семака после чемпионства. Видео