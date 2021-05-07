Игрок «Крыльев» Хади: убийца учителя во Франции — не мусульманин. Нельзя вредить другим

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафаа Хади и по совместительству первый футболист в РПЛ из Ирака высказался по поводу резонансной истории, произошедшей во Франции в октябре 2020 года. Тогда чеченец обезглавил учителя за то, что тот на лекции якобы показывал карикатуры на пророка.

«Эта ситуация – дерьмо. Тот парень, что убил учителя, не мусульманин, поверь мне. Мусульманин никогда бы так не сделал. Если ты мусульманин, ты не должен причинять никому вред. Обычно говорят, что мусульмане сделали то, это… Но в Коране написано, что надо быть осторожным, не причинять вреда другим.

Многие мусульмане совершают ошибки, неправильно понимают книгу. Но они не мусульмане. Если они мусульмане, то они любят всех.

Когда я был ребёнком в школе, каждый день мы читали Коран и обсуждали его. И в Коране нет ничего про отдельные страны и народы. Просто живи, будь осторожен, не пей алкоголь, береги семью. Я люблю всех – курдов, израильтян, русских. Я уважаю их, какие проблемы?

После подобных случаев многие будут говорить: «Нет, мы не хотим мусульман во Франции». А всё из-за того, что тот один совершил ошибку. По нему теперь судят о всех мусульманах, хотя он к ним не относится», — приводит слова Хади Sports.ru.