Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает MilanLive.
По информации источника, «канониры» уже сделали предложение 27-летнему турецкому футболисту и продолжают переговоры с его агентом. Кроме «Арсенала», на футболиста претендуют «Ювентус» и «Галатасарай».
У Чалханоглу летом 2021 года заканчивается контракт с «Миланом, и игрок принял решение покинуть команду. В нынешнем сезоне Серии А Чалханоглу провёл 29 матчей, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.
Футболист выступал за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В марте Чалханоглу вошёл в список лучших потенциально свободных агентов Серии А по версии портала Football Italia.
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