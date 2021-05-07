«Ахмат» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

Сегодня, 7 мая, состоится матч «Ахмат» — «Тамбов». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Тамбов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Тамбов».
«Ахмат», набрав 36 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последней, 16-й строчке.
- 7 мая 2021
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:26
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:04
-
12:57
-
12:41
-
12:40
-
12:25
-
12:23
-
12:09
-
11:57
-
11:56
-
11:34
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:11
-
10:52
-
10:45
-
10:36
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
09:54
-
09:48