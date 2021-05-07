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«Ахмат» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00

«Ахмат» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся в 18:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 7 мая, состоится матч «Ахмат» — «Тамбов». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Тамбов».

«Ахмат», набрав 36 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на последней, 16-й строчке.

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