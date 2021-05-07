Президент «Атлетико»: Месси — лучший футболист в мире. Он важен для всех клубов Примеры

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о капитане «Барселоны» нападающем Лионеле Месси.



«Месси — лучший футболист в мире. Думаю, «Барселона» сделает всё, чтобы его оставить, вне зависимости от финансовых условий. Не знаю, какими они будут, нас это не интересует. Но Месси стимулирует развитие испанской лиги. Он важен для всех 20 команд чемпионата», — приводит слова Сересо Sport.es.



Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Пари Сен-Жермен». Более того, по последней информации СМИ, французский клуб планирует состав на следующий сезон с учётом аргентинца.



В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 28 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Опубликовано последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу