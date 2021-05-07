Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Атлетико»: Месси — лучший футболист в мире. Он важен для всех клубов Примеры

Президент «Атлетико»: Месси — лучший футболист в мире. Он важен для всех клубов Примеры
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Президент «Атлетико» Энрике Сересо поделился мнением о капитане «Барселоны» нападающем Лионеле Месси.

«Месси — лучший футболист в мире. Думаю, «Барселона» сделает всё, чтобы его оставить, вне зависимости от финансовых условий. Не знаю, какими они будут, нас это не интересует. Но Месси стимулирует развитие испанской лиги. Он важен для всех 20 команд чемпионата», — приводит слова Сересо Sport.es.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом. Сообщалось, что в его услугах заинтересован «Пари Сен-Жермен». Более того, по последней информации СМИ, французский клуб планирует состав на следующий сезон с учётом аргентинца.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард провёл 32 матча в чемпионате Испании, забил 28 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.

Опубликовано последнее сообщение Месси экс-президенту «Барселоны» Бартомеу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021