Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о физических кондициях российского нападающего Александра Кокорина, который на этой неделе возобновил тренировки в общей группе «фиалок» после травмы.
«Кокорин вернулся после трудного временного периода, связанного с травмой. Мы лишь несколько дней следим за ним на поле. Ему нужно вернуться к лучшим кондициям. В ближайшие несколько дней мы с медицинским штабом оценим эту ситуацию», — приводит слова Якини Viola News.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 7 мая 2021
-
18:08
-
17:56
-
17:54
-
17:38
-
17:26
-
17:25
-
17:04
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
16:04
-
15:43
-
15:36
-
15:24
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:54
-
14:26
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:58
-
13:42
-
13:36
-
13:27
-
13:14
-
13:06
-
13:04
-
12:57