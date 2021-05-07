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Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини высказался о физических кондициях российского нападающего Александра Кокорина, который на этой неделе возобновил тренировки в общей группе «фиалок» после травмы.

«Кокорин вернулся после трудного временного периода, связанного с травмой. Мы лишь несколько дней следим за ним на поле. Ему нужно вернуться к лучшим кондициям. В ближайшие несколько дней мы с медицинским штабом оценим эту ситуацию», — приводит слова Якини Viola News.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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