«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 8 мая, состоится центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джонатан Мосс.
В первом круге турнира «горожане» обыграли синих со счётом 3:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.
«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (61) — на четвёртом месте.
В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. 29 мая эти же команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов, который должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
- 8 мая 2021
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