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«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 8 мая, состоится центральный матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Джонатан Мосс.

В первом круге турнира «горожане» обыграли синих со счётом 3:1. Встреча состоялась 3 января 2021 года.

«Манчестер Сити» в 34 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (61) — на четвёртом месте.

В случае победы «горожане» досрочно станут чемпионами Англии. 29 мая эти же команды встретятся в финальном матче Лиги чемпионов, который должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

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