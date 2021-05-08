Сон воспользовался идеальной передачей Алли и сравнял счёт в матче с «Лидсом». Видео
В матче 35-го тура «Лидс Юнайтед» на стадионе «Элланд Роуд» принимает «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 35-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.
Гости отыгрались на 25-й минуте — хавбек Деле Алли передачей через центр разрезал оборону «Лидса», а нападающий Сон Хын Мин вывалился к воротам и низом направил мяч в сетку мимо вышедшего из ворот Иллана Меслье.
Это 17-й гол 28-летнего южнокорейца в АПЛ сезона-2020/2021.
«Тоттенхэм Хотспур» в 34 матчах набрал 56 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (47) идёт на 11-м месте.
В первом круге турнира «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Лидс Юнайтед» (3:0). Встреча состоялась 2 января 2021 года.
«Лидс» уже на 13-й минуте открыл счёт в матче с «Тоттенхэмом». Видео
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