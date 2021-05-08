Паркер: верю, что у «Фулхэма» есть шанс остаться в АПЛ. Я не сошёл с ума

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер рассказал о борьбе за выживание в АПЛ.



«Моя собственная вера в наше спасение не ослабевает. Нет, определенно нет, потому что на данный момент у нас осталось ещё четыре матча. Конечно, я всё время это повторяю, но… Я ни в коем случае не сошёл с ума и не заблуждаюсь: я понимаю, в каком затруднительном положении мы находимся, и я понимаю, насколько труден этот вызов, но в данный момент всё ещё есть возможность остаться в АПЛ.



Всё в наших руках? Нет, но в наших руках то, что в оставшихся четырех матчах мы можем попытаться выиграть каждый из них. Это цель. Но в реальной, краткосрочной перспективе нам нужно выиграть в понедельник вечером», — приводит слова Паркера Sky Sports.



В оставшихся четырёх матчах «Фулхэм» Сыграет с «Бёрнли» (10 мая), «Саутгемптоном» (15 мая), «Манчестер Юнайтед» (18 мая) и «Ньюкасл Юнайтед» (23 мая).



«Дачники» в 34 матчах набрали 27 очков и занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места, на котором располагается «Бёрнли», на 9 очков.

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