Бразильский нападающий Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов, где команда в двухматчевом противостоянии проиграла «Манчестер Сити». Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи даже отправил в «Барселону» письмо с просьбой оставить нападающего парижан Неймара в покое.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Также на его счету шесть голов и три передачи в девяти играх в Лиге чемпионов.
- 8 мая 2021
-
17:05
-
16:54
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:22
-
16:21
-
16:02
-
16:01
-
15:54
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:36
-
15:27
-
15:26
-
15:22
-
15:18
-
15:13
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
14:46
-
14:43
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
14:12
-
13:55
-
13:54
-
13:41
-
13:31