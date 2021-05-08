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Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года

Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
Футбол / Франция 0
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Бразильский нападающий Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов, где команда в двухматчевом противостоянии проиграла «Манчестер Сити». Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи даже отправил в «Барселону» письмо с просьбой оставить нападающего парижан Неймара в покое.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне форвард провёл 15 матчей в Лиге 1, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Также на его счету шесть голов и три передачи в девяти играх в Лиге чемпионов.

Неймар 8 мая продлит контракт с «ПСЖ» до 2026 года
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