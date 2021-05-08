Ярошик считает, что Заболотный принесёт много пользы ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик оценил возможный трансфер нападающего «Сочи» Антона Заболотного в армейский клуб.



«Что касается трансфера Заболотного, неоднократно говорил, что у ЦСКА нет атаки вот уже несколько лет. Они подписывают проверенного футболиста, знающего российский чемпионат. Но ЦСКА нужно совершить минимум четыре трансфера, чтобы команда боролась за самые высокие места. Антон — воспитанник ЦСКА, фанаты будут рады его возвращению. У Заболотного появится огромная мотивация — он точно принесёт много пользы клубу», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сейчас Антон Заболотный защищает цвета «Сочи». В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает российского форварда в € 1,8 млн. Антон является выходцем футбольной академии московского ЦСКА.