Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Николай Костов станет главным тренером «Актобе»

Николай Костов станет главным тренером «Актобе»
Футбол / Прочие турниры 0

Болгарский специалист Николай Костов в ближайшее время возглавит «Актобе», сообщает Meta-Ratings.kz.

Бывший тренер «Шахтёра» сменит белорусского специалиста Алексея Багу на посту наставника «Актобе». Руководство клуба уже связалось с Костовым. Стороны довольно быстро нашли точки соприкосновения и уладили все формальности по соглашению. Осталось дождаться одобрения по кандидатуре Костова. Костов уже подал документы на получение визы. И как только её одобрят, он вылетит в Казахстан.

Напомним, белорусский специалист Алексей Бага покинул пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе». Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Временно исполнять обязанности наставника «Актобе» будет Владимир Зеленовский.

«Актобе» объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021