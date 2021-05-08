Николай Костов станет главным тренером «Актобе»

Болгарский специалист Николай Костов в ближайшее время возглавит «Актобе», сообщает Meta-Ratings.kz.



Бывший тренер «Шахтёра» сменит белорусского специалиста Алексея Багу на посту наставника «Актобе». Руководство клуба уже связалось с Костовым. Стороны довольно быстро нашли точки соприкосновения и уладили все формальности по соглашению. Осталось дождаться одобрения по кандидатуре Костова. Костов уже подал документы на получение визы. И как только её одобрят, он вылетит в Казахстан.



Напомним, белорусский специалист Алексей Бага покинул пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе». Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон. Временно исполнять обязанности наставника «Актобе» будет Владимир Зеленовский.

«Актобе» объявил об уходе Алексея Баги с поста главного тренера команды