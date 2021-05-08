Футболист «Дерби Каунти» на большой скорости врезался в штангу. Фото

В Дерби на стадионе «Прайд Парк» состоялся матч заключительного, 46-го тура Чемпионшипа, в котором «Дерби Каунти» принимал «Шеффилд Уэнсдей». Встреча завершилась вничью — 3:3.



В первом тайме при розыгрыше углового нападающий хозяев Мартин Уогхорн, пытаясь головой замкнуть подачу, на высокой скорости столкнулся со штангой и свалился на газон.

Момент перед столкновением со штангой Фото: Sky Sports

Момент столкновения со штангой Уогхорна Фото: Sky Sports

К счастью, 31-летний англичанин сильно не пострадал и смог продолжить матч. Именно он на 49-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Шеффилд Уэнсдей» забил первый гол своей команды в матче.

«Дерби Каунти» в 46 матчах набрал 44 очка и занят спасительное 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2020/2021. «Шеффилд Уэнсдей» (41) — на последнем, 24-м месте. «Совы» впервые с 2012 года вылетели из Чемпионшипа.