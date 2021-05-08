В РПЛ рассказали о результатах проверки после жалобы «Локомотива»

Российская Премьер-Лига рассказала о результатах проверки после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды в матче 28-го тура с «Зенитом» (1:6).

«Лига запросила всю необходимую информацию у полиции и принимающей стороны. Ход проверки был взят на контроль президентами РПЛ и РФС.



1. Гостевая квота. «Локомотив» запросил 1617 билетов, которые были выделены «Зенитом». Для размещения зрителей с учётом социальной дистанции были зарезервированы четыре сектора общей вместимостью более 4000 человек. На секторах в соответствии с существующими требованиями были установлены необходимые ограждения.



26 апреля Роспотребнадзор по городу Санкт-Петербургу разрешил увеличить вместимость стадиона на матч до 75 процентов, но не более 40 тысяч зрителей. 30 апреля «Локомотив» обратился с просьбой увеличить гостевую квоту ещё на 1600 билетов. Однако в связи с проведёнными работами по укреплению секторов дополнительные билеты в таком количестве не были выделены. По регламенту это возможно сделать не менее чем за пять дней до начала матча. «Зенит» изыскал возможность выделить ещё 100 билетов.



2. Пересадка болельщиков с атрибутикой «Локомотива» в гостевые сектора. Такая возможность предусмотрена регламентом и направлена на то, чтобы исключить столкновения болельщиков на матчах повышенной сложности. Этот вопрос был согласован делегатом РПЛ на предматчевом совещании и не вызвал возражений представителей клубов. При этом учитывалось обращение «Локомотива», в котором клуб просил принять дополнительные меры для предотвращения возможных конфликтов между болельщиками на стадионе и за его пределами. Всего было пересажено не более 100 человек.



3. Перекрытие гостевого сектора силами полиции. По оперативной информации МВД, существовали риски прорыва активных болельщиков «Зенита» в гостевой сектор, а также смешивания потоков зрителей. Учитывалось и обострение отношений между болельщиками клубов вследствие нападения болельщиков «Локомотива» на болельщиков «Зенита» 30 августа 2020 года. В день матча на прилегающей к стадиону территории были задержаны за мелкое хулиганство четыре активных болельщика гостей. По информации полиции, при проведении личного досмотра у них были обнаружены капы, газовые баллончики и боксерские бинты.



Исходя из этих обстоятельств, было принято согласованное решение ввести сотрудников Росгвардии в чашу стадиона, разместить их вдоль металлических ограждений в подтрибунном помещении и прекратить выход болельщиков из гостевого сектора незадолго до окончания матча.



4. Принудительный вывоз болельщиков «Локомотива» с территории стадиона на автобусах. Согласно информации, полученной от футбольного клуба «Зенит», сразу после окончания матча по решению полиции начался организованный вывод оставшихся гостевых болельщиков из секторов и посадка их на автобусы, представленные клубом. Для болельщиков с детьми был предоставлен отдельный выход.



12 автобусов в сопровождении патрульных автомобилей ДПС выехали к Московскому вокзалу с промежуточной остановкой у станции метро «Выборгская». Во время движения колонны по набережной Мартынова один из автобусов сломался. Неисправность была устранена в течение 15 минут, и автобус продолжил движение по маршруту.



Лига сожалеет, что в результате мер, принятых полицией, болельщики испытали неудобства, и их передвижение было ограничено. Вместе с тем такие вынужденные шаги были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками и обеспечение безопасности.



РПЛ будет рекомендовать организаторам матчей принимать максимальные меры по информированию зрителей о возможных ограничениях, направленных на обеспечение безопасности, а при проведении подобных мероприятий в равной степени обеспечивать комфорт зрителей. Клубам, в частности, «Зениту», следует уделять особое внимание созданию благожелательной атмосферы в отношении гостевых болельщиков. Результаты проверки будут переданы в Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС для выработки соответствующих рекомендаций», — говорится в заявлении на сайте РПЛ.