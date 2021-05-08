«Рубин» пошутил о словах Бурлака про победу «Арсенала»

Пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» опубликовала фрагмент интервью защитника тульского «Арсенала» Тараса Бурлака, который в перерыве матча с казанцами не сомневался в победе своей команды.

После слов футболиста в видео вставлен популярный мем Directed by Robert B. Weide. «Режиссер — Леонид Слуцкий», — говорится в подписи к ролику.

В матче 29-го тура РПЛ тульский «Арсенал» проиграл «Рубину». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 4:2 в пользу казанцев.



На 25-й минуте игроки хозяев открыли счёт. Лука Джорджевич увеличил преимущество «Арсенала». На 52-й минуте Ткачёв получил вторую жёлтую карточку за фол в своей штрафной. Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 59-й минуте Денис Макаров сравнял счёт. На 66-й минуте защитник «Рубина» Карл Старфельт вывел гостей вперёд. Четвёртый гол «Рубина» забил Михаил Костюков.



«Рубин» набрал 52 очка и занимает четвёртое место в таблице РПЛ. «Арсенал» (23) находится на 13-м месте.