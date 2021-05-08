ЦСКА — «Краснодар»: Эджуке забил гол

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке сравнял счёт в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром».

На 32-й минуте Иван Обляков принял пас Алана Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Эджуке, выдержав небольшую паузу, пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Кирилл Большаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».



ЦСКА в 28 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» (38) находится на 11-м месте.