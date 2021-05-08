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Тухель: если бы Агуэро забил пенальти, то для «Челси» всё было бы кончено

Тухель: если бы Агуэро забил пенальти, то для «Челси» всё было бы кончено
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своих подопечных в матче 35-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

«Невероятное выступление моей команды во втором тайме! В первой половине матч был более-менее равным, но в последние пять минут мы почти полностью отдали мяч «Ман Сити». Если бы они забили пенальти, всё было бы кончено ещё до того, как началось — у нас не было бы никаких шансов вернуться в матч.

Я под впечатлением игры моих футболистов во втором тайме. Подобными действиями мы заслужили победу.

Если вы хотите украсть все три очка на «Этихаде», вам нужно немного удачи, уйму опасных моментов и благосклонных решений судьи. Но сегодня во втором тайме у нас было много полумоментов, и поэтому я поздравляю свою команду с их фантастическим выступлением», — цитирует немецкого специалиста BBC.

Видео победного гола «Челси» на последних секундах в матче с «Ман Сити»

«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Если «Манчестер Юнайтед» потеряет очки хотя бы в одном из своих пяти оставшихся матчей, то «горожане» станут чемпионами. «Челси» (64) — на третьем месте.

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