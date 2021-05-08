Полиция Мюнхена: разыскивается конкуренция в Бундеслиге, последний раз видели 9 лет назад

Полиция города Мюнхен (Германия) опубликовала сообщение в «Твиттере», связанное с девятым подряд чемпионством «Баварии».
«Разыскивается конкуренция в Бундеслиге, последний раз видели девять лет назад. Пожалуйста, если вы знаете любую информацию о ней, сообщите об этом в любой полицейский участок или «Баварии».
Поздравляем с чемпионством! Дорогие болельщики, пожалуйста, помните о необходимости соблюдать правила дорожного движения и коронавирусные ограничения. Мы не понимаем шуток в этом плане», — говорится в заявлении полиции.
Напомним, что сегодня, 8 мая, «Бавария» стала чемпионом Германии в девятый раз подряд благодаря поражению «РБ Лейпцига» в матче с дортмундской «Боруссией» (2:3). Всего на счету мюнхенского клуба 31 трофей национального первенства.
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