Лионель Месси впервые за 15 лет не смог забить мадридским клубам в чемпионате Испании

В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.
Как сообщается в «твиттере» Педро Мартина, впервые за 15 лет нападающий «Барселоны» Лионель Месси не смог забить мадридским клубам в матчах Примеры. В последний раз это случилось в сезоне-2005/2006. В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» забила мадридским клубам два гола. Оба мяча были забиты в ворота «Реала», авторам которых стали Ансу Фати и Оскар Мингеза.
«Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (75) — вторая. Мадридский «Реал» (74), находящийся на третьем месте, в 35-м туре сыграет с «Севильей» (70). В случае победы «сливочные» выйдут на первое место в таблице Примеры.
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