Гвардиола: Зинченко не совершает ошибок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об украинском полузащитнике «горожан» Александре Зинченко.
«Зинченко через многое прошёл, чтобы оказаться в «Манчестер Сити». Его трансфер в другой клуб был возможен, но он сказал: «Нет, я хочу быть здесь». Это многое значит. Зинченко играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Он не совершает ошибок. Когда ты что-то говоришь, он сразу усваивает информацию. Зинченко всегда сосредоточен. Ему приходится бороться с такими соперниками, как Салах, Рашфорд, Ди Мария, но он не ошибается. Его умение владеть мячом исключительно, мы все это знаем», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги.
- 9 мая 2021
-
12:52
-
12:42
-
12:24
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:29
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
08:23
-
06:46
-
03:31
-
03:08
-
02:31
-
02:16
-
01:29
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:38
-
00:28