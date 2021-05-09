Гвардиола: Зинченко не совершает ошибок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об украинском полузащитнике «горожан» Александре Зинченко.



«Зинченко через многое прошёл, чтобы оказаться в «Манчестер Сити». Его трансфер в другой клуб был возможен, но он сказал: «Нет, я хочу быть здесь». Это многое значит. Зинченко играет не на своей позиции и никогда не жалуется. Он не совершает ошибок. Когда ты что-то говоришь, он сразу усваивает информацию. Зинченко всегда сосредоточен. Ему приходится бороться с такими соперниками, как Салах, Рашфорд, Ди Мария, но он не ошибается. Его умение владеть мячом исключительно, мы все это знаем», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги.