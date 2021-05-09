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Шведская футболистка получила жёлтую карточку из-за носового кровотечения

Шведская футболистка получила жёлтую карточку из-за носового кровотечения
Футбол / Прочие турниры 0
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У спортсменки футбольного клуба «Линчёпинг» Ольги Ахтинен закружилась голова и пошла из носа кровь во время матча шведской Высшей лиги с командой «Хеккен» из Гётеборга. Она присела на поле и тут же получила наказание от судьи за то, что пытается затянуть игру. Видео эпизода.

В середине второго тайма, когда футболистки клуба «Хеккен» заработали угловой у ворот «Линчёпинга». Именно в этот момент у полузащитницы «Линчёпинга» Ольги Ахтинен пошла из носа кровь. Но вместо того, чтобы по требованию судьи покинуть поле и там дождаться помощи, она села и вынудила арбитра прервать встречу. Ахтинен оправдывалась тем, что почти ничего не слышала, так как все кричали вразнобой. Ей пришлось сесть чтобы как-то разобраться с этим.

Несмотря на инцидент, футболисткам «Линчёпинга» удалось одержать победу в матче с «Хэккенем» со счётом 1:0.

В Португалии игрок высморкался на соперника и получил красную карточку. Фото
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