В Португалии игрок высморкался на соперника и получил красную карточку. Фото

Защитник «Луринханенсе» Рикардо Сантос высморкался в сторону нападающего «Кальдаса» Рикардо Исабелиньи во время матча, после чего был удалён с поля.

На 58-й минуте в игре возникла пауза, футболисты провели небольшой диалог с главным арбитром встречи Руи Соарешем, после чего судья отошёл в другую сторону. В это время Сантос акцентированно высморкался на Исабелинью. Это заметили футболисты «Кальдаса» и наряду с форвардом стали апеллировать к арбитру. Соареш не раздумывая догнал Рикардо и показал защитнику красную карточку.

Фото можно посмотреть в "твиттере" geglobo.

Команда удалённого игрока в итоге потерпела поражение со счётом 0:1. Стоит отметить, что такой жест — это явное нарушение санитарного регламента на фоне пандемии коронавируса.