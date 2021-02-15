В Португалии игрок высморкался на соперника и получил красную карточку. Фото
Защитник «Луринханенсе» Рикардо Сантос высморкался в сторону нападающего «Кальдаса» Рикардо Исабелиньи во время матча, после чего был удалён с поля.
На 58-й минуте в игре возникла пауза, футболисты провели небольшой диалог с главным арбитром встречи Руи Соарешем, после чего судья отошёл в другую сторону. В это время Сантос акцентированно высморкался на Исабелинью. Это заметили футболисты «Кальдаса» и наряду с форвардом стали апеллировать к арбитру. Соареш не раздумывая догнал Рикардо и показал защитнику красную карточку.
Фото можно посмотреть в "твиттере" geglobo.
Команда удалённого игрока в итоге потерпела поражение со счётом 0:1. Стоит отметить, что такой жест — это явное нарушение санитарного регламента на фоне пандемии коронавируса.
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