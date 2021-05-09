«Футбол — не работа». Датскую футболистку не пускали в другую страну

Защитница сборной Дании Катрин Вейе попала в неприятный инцидент на границе со Швецией. Пограничники усомнились в том, что Вейе зарабывает на жизнь, играя в футбол, сообщает шведская газета Sportbladet.



Футболистка датского футбольного клуба «Росенгард» пересекала датско-шведскую границу в четверг, когда её остановила полиция. Она собиралась отправиться на тренировку из Дании в Мальмё. Тест на коронавирус посчитали слишком старым, а документы на работу подвергли сомнению. Но даже когда Вейе показала принесённые с собой документы, подписанные спортивным директором клуба, которая доказывали, что она выступает за четвертьфиналиста женской Лиги чемпионов, пограничная полиция не собиралась её пропускать.



По словам Вейе, пограничник сказал, что футбол — это не работа и ей нужно вернуться в Данию. Футболистка рассмеялась, подумав, что это шутка. В конце концов, другой полицейский, проверив документы, пропустил Вейе в страну.



29-летняя Катрин Вейе провела более сотни матчей за сборную Дании. Она выступала за такие клубы, как «Монпелье» и «Арсенал», а с прошлого года стала важной частью титулованной датской команды «Росенгард».

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