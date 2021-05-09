«Футбол — не работа». Датскую футболистку не пускали в другую страну

Защитница сборной Дании Катрин Вейе попала в неприятный инцидент на границе со Швецией. Пограничники усомнились в том, что Вейе зарабывает на жизнь, играя в футбол, сообщает шведская газета Sportbladet.
Футболистка датского футбольного клуба «Росенгард» пересекала датско-шведскую границу в четверг, когда её остановила полиция. Она собиралась отправиться на тренировку из Дании в Мальмё. Тест на коронавирус посчитали слишком старым, а документы на работу подвергли сомнению. Но даже когда Вейе показала принесённые с собой документы, подписанные спортивным директором клуба, которая доказывали, что она выступает за четвертьфиналиста женской Лиги чемпионов, пограничная полиция не собиралась её пропускать.
По словам Вейе, пограничник сказал, что футбол — это не работа и ей нужно вернуться в Данию. Футболистка рассмеялась, подумав, что это шутка. В конце концов, другой полицейский, проверив документы, пропустил Вейе в страну.
29-летняя Катрин Вейе провела более сотни матчей за сборную Дании. Она выступала за такие клубы, как «Монпелье» и «Арсенал», а с прошлого года стала важной частью титулованной датской команды «Росенгард».
- 9 мая 2021
-
14:22
-
14:01
-
13:55
-
13:28
-
13:25
-
13:08
-
12:55
-
12:52
-
12:42
-
12:24
-
12:22
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:29
-
10:14
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:20
-
08:23
-
06:46
-
03:31
-
03:08
-
02:31