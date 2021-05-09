ЦСКА интересуется полузащитником «Трабзонспора», которого хочет купить «Челси»

Полузащитник турецкого «Трабзонспора» Абдюлкадир Омюр может продолжить карьеру в России. 21-летним футболистом интересуется московский ЦСКА, информирует издание Fotospor.

Согласно сведениям источника, после чемпионата Европы — 2020 выкупить Омюра намерен лондонский «Челси». Сумма сделки может составить € 12-13 млн. После подписания Абдюлкадира «аристократы» отдадут его в аренду московскому ЦСКА.

Отмечается, что «Трабзонспор» хочет выручить за свою молодую звезду не менее € 20 млн. Вероятно, «Челси» добавит в контракт Омюра бонусы, чтобы достичь требуемой суммы предложения.

В сезоне-2020/2021 Омюр провёл в составе «Трабзонспора» 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его действующий контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.