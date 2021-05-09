Нападающий «Динамо» Филипп хочет остаться в «Вольфсбурге»

Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп хочет остаться в «Вольфсбурге», за который сейчас выступает на правах аренды.

«Мой статус здесь таков, что я, конечно, хотел бы остаться. Я чувствую себя здесь как дома, меня приняли очень хорошо», — приводит слова Филиппа издание Bild.

Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году. Сумма трансфера составила € 20 млн. В аренду в «Вольфсбург» перебрался в октябре прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 22 матча в Бундеслиге, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Вольфсбург» рассчитывает выкупить Филиппа у «Динамо». При этом уже истёк срок, в течение которого «Вольфсбург» мог активировать опцию выкупа 27-летнего футболиста за € 11 млн, прописанную в арендном договоре.