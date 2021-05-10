Зидан вышел на поле к арбитру после матча с «Севильей»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообщался с судьёй после матча Ла Лиги с «Севильей» (2:2). После игры специалист вместе с хавбеком Тони Кроосом подошёл к Хуану Мартинесу Мунуэре и задал ему несколько вопросов.

Судьи с помощью VAR во втором тайме отменили пенальти в пользу «Реала» и назначили 11-метровый в их ворота за то, что защитник Эдер Милитао сыграл рукой перед началом атаки.

После матча Зидан заявил, что его не убедило объяснение арбитра.

«Я ничего не понимаю. Если есть игра рукой у Милитао, то следует также трактовать и момент с футболистом «Севильи». Меня не убедило объяснение судьи. Я никогда не говорю о рефери, но сегодня я зол. Мы заслужили большего, потому что вторая половина матча в исполнении игроков «Реала» была более зрелищной. Тем не менее, мы будем сражаться до конца», — цитирует Зидана Football Espana.