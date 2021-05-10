Президент «Шахтёра» рассказал, как отреагировал на назначение Луческу в киевское «Динамо»

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов рассказал о своей реакции на назначение экс-наставника донецкой команды Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».



«Приход Луческу в «Динамо» — это его выбор, его право. Вы понимаете, в чём вопрос – он же профессионал. Смотрите, контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был остаться? Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что мы выбрали неправильный, и я тогда принял неправильное решение, что там менеджмент, кто-то сбил с толку – это вообще неправильно. Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку, и мы выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли — и с большим-большим отрывом. Значит, мы приняли правильное решение.



С Мирчей мы давно не общались… Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали чемпионство. А до этого два года выиграли. А до этого пять лет опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И уважать есть за что, ведь всё-таки ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели и гордо несут имя киевского «Динамо». Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены. Год, два, три, пять — неважно, они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, а я позвонил, поздравил», — приводит слова Ахметова сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

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